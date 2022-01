12









L'Arsenal ha un nuovo obiettivo: Arthur Melo. Una nuova idea per la Juventus, che potrebbe realizzare un'uscita in mezzo al campo, tutelando l'investimento fatto quando è stato acquistato dal Barcellona. Come? Aprendo al prestito. Il brasiliano è disposto a cambiare aria a gennaio per ritrovare minuti e titolarità, cosa che alla Juve fatica ad ottenere, ma non è così semplice. E anche il suo agente, Federico Pastorello, non aveva nascosto questa volontà, palesata anche negli atteggiamenti del centrocampista e nelle sirene provenienti dalla Spagna nelle ultime settimane.



LE NECESSITA' - La Juve, dal canto suo, apre alla cessione, ma resta il nodo formula. I bianconeri vorrebbero una cessione in prestito con obbligo di riscatto o con diritto condizionato, ma soprattutto vorrebbero un sostituto prima di salutare Arthur. L'Arsenal assorbirebbe tutto l'ingaggio del giocatore per i mesi restanti (la metà circa dei 5.5 milioni di euro a stagione guadagnati), ma un addio prima della fine dei due anni di residenza in Italia causerebbero alla Juve problemi legati al Decreto Crescita e la costringerebbero a pagare delle aggiunte (o arretrati) di tasse. I contatti ci sono, le idee dell'Arsenal sono chiare, ad oggi però bisogna incastrarle con le necessità bianconere. La Juve però ascolta interessata.