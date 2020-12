Mesut Ozil è stato accostato più volte alla Juventus. Il trequartista tedesco è in uscita dall'Arsenal, per i Gunners è fuori dal progetto e lo stanno offrendo per trovargli una sistemazione. Secondo Tuttosport, tra i club ai quali è stato proposto c'è anche la Juventus: i bianconeri però hanno fatto sapere di non essere interessati a Ozil nonostante sia in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero la prossima stagione. L'ipotesi più concreta, al momento, è il Fenerbahçe.