Dopo le parole di Joe Barone non c'è dubbio che il futuro di Dusan Vlahovic sia lontano da Firenze. Sul giocatore - primo obiettivo per l'attacco della Juventus - non molla la presa nemmeno l'Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo una iniziale e netta chiusura nei confronti dei Gunners, ora l'entourage del serbo ha quantomeno ascoltato la proposta. Che però, non scalda particolarmente Vlahovic, che vorrebbe sposare un progetto più importante e vincente. Da capire quale sarà anche la volontà (e la richiesta) della Fiorentina per il giocatore.