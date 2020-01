Con il ritorno di Chiellini - previsto per febbraio - la Juventus sta valutando la cessione di un difensore centrale per far spazio al capitano: l'indiziato a partire nel mercato di gennaio è Daniele Rugani, che ha giocato appena tre partite da inizio stagione e da pupillo di Maurizio Sarri è diventato quasi un esubero. Secondo il Sun, l'Arsenal non ha mai mollato la presa sul difensore seguito già dall'estate scorsa: e ora, nel mercato invernale, potrebbe preparare l'assalto.