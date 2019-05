Samuel Umtiti si allontana dal Barcellona. Il possibile arrivo di Matthijs de Ligt in blaugrana chiude le porte al futuro del francese. La Juventus lo segue da vicino come possibile grande obiettivo per rinforzare la difesa, ma, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, c'è l'Arsenal pronto ad anticipare i bianconeri sul mercato per Umtiti. Per i Gunners è pronta un'offerta da oltre 50 milioni di euro, così da superare la concorrenza della Juventus.