Attraverso il sito ufficiale, l'Arsenal ha comunicato che David Luiz, Dani Ceballos, Martin Odegaard e Mat Ryan non faranno parte della squadra del prossimo anno. Una notizia che, secondo quanto riporta la stampa inglese, può cambiare anche il mercato della Juventus interessata al difensore brasiliano che ha lasciato i Gunners per fine contratto; gli altri tre giocatori, invece, torneranno nei rispettivi club per fine prestito.