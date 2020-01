Con Demiral che sta acquistando sempre di più la fiducia di Maurizio Sarri, il difensore indiziato a lasciare la Juventus è Daniele Rugani, ex pupillo dell'allenatore ai tempi dell'Empoli: Rugani piace al Milan e in Premier League, dove, secondo il Sun, negli ultimi giorni ci sarebbe un nuovo assalto dell'Arsenal che già aveva fatto un tentativo in estate.