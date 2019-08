Maurizio Sarri è arrivato alla Continassa nel primo pomeriggio di oggi e al suo arrivo al centro tecnico bianconero si è fermato con alcuni tifosi per fare dei selfie assieme a loro. Sorridente e disponibile a mettersi a disposizione del suo nuovo popolo che lo ha accolto come un vero condottiero. Ora tutti i tifosi della Juventus aspettano solo di vederlo in panchina per i match ufficiali della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Il Mattino, Sarri spera di recuperare già per la partita contro il Napoli di sabato sera.