Lasta cercando un regista, un giocatore in grado di effettuare passaggi verticali efficaci. Quello che il brasilianonon è mai riuscito a fare perchè dotato di caratteristiche diverse: l'extende ad effettuare passaggi corti ed orizzontali, non adatti al gioco di Massimiliano. Per questo il nome caldo a cui assegnare la cabina di regia è quello di LeandrodelOra però la strada è in salita.La Juventus mantiene la sua filosofia di cedere per comprare. Per fare spazio a Paredes i sacrificati possono essere ooppure. Come riferisce Tuttosport. Il centrocampista argentino preme per venire a Torino, ruolo chiave giocato dall'amico e connazionale Angelche l'ha convinto del progetto tecnico di Madama e del gruppo che c'è a. Paredes vuole solo la Juve, convinto del progetto, lo dimostrano gli indizi social. Nonostante le varie sirene dalla Premier League da Chelsea e Tottenham. Prima però bisogna cedere, la trattativa con ilper Adrienè arrivata ad un punto di stop e ora la Juventus aspetta.