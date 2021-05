1









Massimiliano Allegri tornerebbe alla Juventus anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che spiega come il ritorno in Italia di Josè Mourinho, che ha scelto di ripartire dalla Roma, potrebbe spingere i bianconeri a puntare sull'usato sicuro per iniziare un nuovo ciclo. Su Allegri però c'è anche l'interesse del Real Madrid, che in caso di addio di Zidane a fine stagione starebbe pensando a Max.