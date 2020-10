9









Dejan Kulusevski è quel tipo di giocatore che tutti vorrebbero. Ragazzo d'oro fuori dal campo, un vero e proprio jolly quando si tratta di scendere in campo. Sì, perché lo svedese dal centrocampo in su può giocare in ogni posizione: mezz'ala in un reparto a tre o esterno se Pirlo dovesse decidere di giocare a quattro (preferibilmente a destra, ma si adatta anche sull'altra fascia), trequartista, largo in un tridente d'attacco o seconda punta. Insomma, con Kulusevski l'allenatore può spaziare con la fantasia trovando mille soluzioni tattiche.



IL NUOVO RUOLO - La duttilità è una delle sue caratteristiche principali, e con l'arrivo di Chiesa dalla Fiorentina Pirlo dovrà trovare una soluzione per far convivere i due gioiellini della nuova Juve più Ronaldo e uno tra Dybala e Morata (orientativamente il primo dovrebbe essere il titolare e lo spagnolo la prima alternativa). L'idea di base è quella di schierare Kulusevski da trequartista dietro a CR7 e Dybala, per un attacco che promette fantasia e spettacolo.



L'ESCLUSO - Perché oltre alle cavalcate alle quali ci ha abituato nella scorsa stagione con la maglia del Parma, Kulusevski è anche in grado di inventare la giocata decisiva mandando i compagni in porta con un passaggio filtrante. A fare spazio a Dejan nel nuovo ruolo potrebbe essere Aaron Ramsey, che non ha fatto male nelle prime due giornate ma per far giocare tutti i top della Juve a qualcuno bisogna rinunciare. L'inidiziato numero uno quindi è proprio il gallese, con Chiesa largo a destra e Alex Sandro dall'altra parte, Arthur e Bentancur al centro e Ramsey vice dell'ex Barça. Per una Juve - e un Kulusevski - da sogno.