La Juventus nella mattinata italiana di ieri ha affrontato la prima amichevole negli Stati Uniti affrontando il Chivas. I bianconeri hanno vinto per due reti a zero grazie a Compagnon e Da Graca. La Vecchia Signora tramite i propri canali ufficiali ha pubblicato un video del dietro le quinte della gara di ieri. Dusan Vlahovic che si concede ai selfie con i tifosi che lo acclamano, sessione di autografi per Danilo e Weston McKennie. Passando per la rivelazione di Bonucci prima dell'inizio della gara. Di seguito il video pubblicato dalla Juventus.