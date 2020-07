Alla fine, tutto si trasforma in una decisione. Giorni e giorni di corse, sacrifici e imposizioni, racchiusi in un pensiero banale ma con alto grado di responsabilità: undici uomini da mettere in campo, per una partita come sempre da portare a casa. Premessa fondamentale, perché come pochi altri allenatori perconta come e quanto lavori, non soltanto ciò che puoi dare correlato al nome dietro la maglietta sudata.Situazione paradossale, data la stagione vissuta dall'esterno italiano. Che ha faticato in termini di ritmo e iniziativa, giocando appena la carta dell'equilibrio come fattore che spariglia le carte in suo favore. Tant'è: sembra bastare.Dunque, è una "mera" questione di bilanciamenti? Sì. La questione "arma in più" sembra solo una sfumatura per addolcire la pillola a Douglas Costa. Non di certo contento nel vedersi nuovamente tra gli improbabili undici.Per carità, quanto proferito da Sarri non è mica sbagliato: ma questo è il segreto di una squadra forte, è il motivo per cui ai nastri della ripartenza la Juve era clamorosamente davanti a tutte.: Milik è un rinforzo necessario, ma un equilibratore come Federico sarebbe il giusto sacrificio? Ai numeri non si comanda, ormai il cuore sembra attrezzo sopravvalutato. Eppure, tra una frase dolce e qualcuna fatta, il mister è stato decisamente chiaro.