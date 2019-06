L'Argentina delude ancora. Dopo la sconfitta all'esordio in Copa America contro la Colombia, l'Albiceleste non va oltre uno scialbo pareggio per 1-1 contro il Paraguay, che si porta in vantaggio grazie a Richard Sanchez, prima di farsi riprendere dal rigore di Lionel Messi al minuto 57. I Guaranì, poi, sbagliano un calcio di rigore con Derlis Gonzalez, parato da Franco Armani, mantenendo vive le speranze di qualificazione dell'Argentina, che dovrà vincere contro il Qatar e sperare che il Paraguay non vinca contro i Cafeteros, già sicuri del primo posto nel girone. A Paulo Dybala, come contro la Colombia, non gioca neanche un minuto nell'Albiceleste.