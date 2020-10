E' Ziliani a trainare la truppa di anti juventini nel grandioso elogio del signor Fourneau. L'arbitro che ha deciso Crotone-Juve è stato subissato di messaggi sui social, ovviamente tutti di natura decisamente differente. Se per i bianconeri la sua prestazione è stata disastrosa, c'era chi non aspettava altro, e che ora - ironicamente - "teme" per la carriera del fischietto designato per la sfida in Calabria.



"Ci dev’essere un errore. Rigore per il Crotone. Dopo 10 minuti. Per fallo di Bonucci. E Bonucci ammonito. L’arbitro? Fourneau. È sicuramente francese. Una scheggia impazzita", le parole di Ziliani. A cui fanno seguito quelle degli anti juventini da social...

