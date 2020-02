Chelsea-Tottenham, una delle partite più belle, importanti e sentite d'Inghilterra. In campo c'è tutto lo spettacolo di cui un appassionato di calcio abbia bisogno. Soprattutto, ci sono punti in palio. Belli pesanti. E allora, cosa potrebbe andare storto? Chiaramente, la direzione arbitrale. Il fischietto designato è mister Oliver, ormai passato alla storia bianconera come 'quello dei fruttini', o al limite 'col bidone della spazzatura al posto del cuore'. Ecco, nel bel mezzo della gara, ci sarebbe un rosso abbastanza netto per Lo Celso, reo di aver dato un pestone piuttosto serio ad Azpilicueta. Niente, Oliver stavolta non se l'è sentita di intervenire. Ha lasciato fare al Var...