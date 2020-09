2









L’ex arbitro Massimo Chiesa ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, soffermandosi anche sugli episodi avvenuti nella sfida tra Juventus e Sampdoria: "Al 43’ l’episodio più discusso della 1a giornata di Serie A. Bonucci va su Bonazzoli in area, l’attaccante della Samp in area tira e colpisce da distanza ravvicinata il braccio del difensore della Juventus. Attenzione, però, perché il braccio è largo e in posizione non congrua: per Piccinini e il Var non c’è nulla, per me si tratta di un abbaglio della squadra arbitrale. L'arbitro doveva assegnare il calcio di rigore in favore della Sampdoria, nonostante la distanza fosse ravvicinata”.