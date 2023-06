"Secondo me, se continuano così tra cinque anni il campionato saudita può diventare uno dei cinque tornei più importanti al mondo", coscommentò il suo arrivo in Arabia Saudita per giocare con l'Al-Nassr. E qualche mese dopo quelle dichiarazioni che sembravano lontane dalla realtà hanno un senso visto le mosse che sta portando avanti il calcio arabo.di quanto, fino a poco tempo fa, ci si sarebbe immaginato.L’obiettivo, oltre a convincere i migliori giocatori in Europa a trasferirsi lì, è quello di creare qualcosa di duraturo. Ed ecco perché come riferisce Tuttosport, hanno pensato bene di cogliere al balzo il fallimento della Superlega cavalcando l’insoddisfazione dei top team del vecchio continente che credono che il merito conti fino a un certo punto.che al momento è soltanto una minaccia nei confronti della Uefa, che non ha intenzione di ascoltare i grandi club del vecchio continente per riformare il calcio.Un progetto, quello arabo, che in altri periodi avrebbe avuto vita breve ma che adesso invece potrebbe "sfruttare" la situazione creatasi.Le due squadre sarebbero invitate alla Saudi Champions nel caso e se così fosse, l'effetto dominino, scrive il quotidiano, sarebbe devastante.