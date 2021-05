Il sindaco di Torino Chiara Appendino è tornata a parlare della tragedia di piazza San Carlo dopo le motivazioni della sentenza di primo grado che la condanna a un anno e mezzo di carcere. Accusata di aver avuto un comportamento negligente e incauto, il sindaco ha dichiarato che senza le vicende processuali: "Probabilmente penso che avrei scelto di continuare il percorso - ha detto a Rai 3 - Credo sia giusto che dopo cinque anni si porti avanti quello che si è iniziato. Al di là delle scelte che farò mi auguro che il tema principale sia quello che abbiamo fatto. E credo che, al di là degli schieramenti, quello che è stato fatto finora meriti continuità. Per questo cercherò di far sentire la mia voce".



RESPONSABILITA' OGGETTIVA - L'Appendino ha chiesto di alleggerire la legge sulla responsabilità oggettiva dei sindaci: "Credo che i processi si affrontino nei tribunali e non con un approccio politico, almeno io non lo farò mai e l'ho dimostrato in questi cinque anni. E' giusto però affrontare il tema della responsabilità oggettiva dei sindaci, se ne sta discutendo anche in Parlamento".