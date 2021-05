Al termine della giornata di Serie A che ha visto le polemiche attorno al derby d'Italia con l'Inter, l'ex giocatore (tra le altre) della Juventus Massimo Mauro ha espresso un parere molto forte negli studi della trasmissione Tiki Taka: "Il Var è la rovina del calcio nei 90 minuti. Se usato per la partita, per gli episodi che succedono in campo dove l’arbitro è a due metri e la moviola ti mostra un’altra cosa, se non capiamo questo, è la rovina dei 90 minuti. Quindi per fuorigioco e gol non gol va benissimo, ma per il resto fermatevi, state rovinando il calcio".