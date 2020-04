In questa clima non esattamente di festa si avvicina la pasqua. Questo pomeriggio, la signora Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha augurato a tutti i suoi followers una buona Pasqua con un post su Instagram. La foto ritrae la madre del fenomeno della Juventus sul balcone con alle spalle il mare. La donna è stata colpita da un attacco ischemico a inizio marzo: dopo oltre un mese, la sua vita procede normale, grazie anche alla vicinanza di Cristiano che l'ha aiutata a rimettersi in sesto e a fare esercizio. Lo stesso CR7, nei commenti, le ha mandato un bacio.