Ci risiamo. Antonio Conte, nel postpartita di Sassuolo-Inter vinta con autorità 3-0 dalla sua squadra, ha trovato modo di sfogarsi ai microfoni di Sky Sport: "Continuare a vedere accanimento attorno all'Inter non è facile, anche per i miei giocatori. Dall'esterno si continua a buttare 'non dico cosa' su questa squadra. Ma queste situazioni devono servire anche a compattarci. Le responsabilità vanno sempre divise, nel bello e nel cattivo tempo bisogna essere sempre tutti uniti: è giusto dividerci i meriti ma anche nelle criticità mica solo allenatore e giocatori devono riceverle. Quando c'è tempesta bisogna tutti insieme salire sulla barca e remare nella stessa direzione, senza lasciare l'allenatore ad affondare."