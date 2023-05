Larompe il silenzio e lancia un appello al popolo bianconero. In vista di, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, glihanno diramato una nota a mezzo social invitando "tutti i veri juventini a partecipare numerosi e far sentire la nostra voce, nella speranza che la Curva Sud possa tornare al suo vero splendore."."Oggi più che mai - si legge ancora nel comunicato, condiviso anche dagli altri gruppi di tifo organizzato - ha bisogno della nostra vicinanza, nonostante qualcuno pensi di poterne fare a meno e qualcun altro ostacola la nostra libertà di tifare! Si entrerà al 20' del primo tempo doveanche all'interno dello Stadium! Chiediamo a tutti di contribuire con la propria voce e disponibilità a far sì che questo ulteriore gesto di passione abbia ampia risonanza e sia di buon auspicio per le stagioni future!".