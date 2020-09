1









Arrivano novità importanti sul fronte Leo Messi. Il padre del giocatore, Jorge, è stato infatti intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro, spiegando: "Se stiamo studiando una possibilità per restare? Sì". In merito alla riunione con il presidente Bartomeu, invece, Messi senior ha commentato: "E' andata molto bene". Un'ipotesi, quella della permanenza, che trova conferme in Argentina. Secondo TyCSports, infatti, il giocatore starebbe valutando seriamente la possibilità di restare in Catalogna per un altro anno e concludere così il contratto, in scadenza nel giugno 2021.