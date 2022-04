Carlos Tevez ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Juve, in cui gli è stato anche chiesto di descrivere in una parola ciò che rappresenta per lui il club bianconero. Ecco la risposta dell'attaccante argentino: "La Juve è il barrio (quartiere, ndr.). Quando vieni qui non pensi di venire in un club di quartiere, mi aspettavo qualcosa di totalmente diverso. Invece ho scoperto che è un club grande, ma di barrio. Ha il quartiere nel sangue, mi sono identificato subito in questo attaccamento dei tifosi".