Nella Juve che vola a Kiev c'è qualche volto nuovo.​ Torna Aaron Ramsey dopo l'infortunio e c'è anche Paulo Dybala, già visto, solo in panchina, contro il Crotone. Non ci saranno invece De Ligt, che però si è visto in allenamento oggi, Alex Sandro, Ronaldo e McKennie. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per il debutto europeo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.



Emerge un'anomalia, un fatto singolare. La Juve tra i suoi convocati annovera solo due attaccanti: Morata e Dybala, per altro non al meglio. Poi 8 centrocampisti e 6 difensori nei 19 convocati totali di Pirlo.