Su Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, è uscita fuori una notizia riguardante anche la Juventus. L'ha raccontata Valter De Maggio: "Sapete chi li ha scoperti questi calciatori come Amrabat, Rrhamani e Kumbulla? Un giovane talent scout dei Colli Aminei, che il Verona mise sotto contratto grazie all'allora direttore sportivo Filippo Fusco, napoletano anche lui. Questo ragazzo è un grande conoscitore di calcio, ha portato lui questi talenti in casa Verona, dicono sia un fenomeno a scoprire talenti, ma è andato via dal Verona. Adesso sapete per chi lavora? Lo ha messo sotto contratto la Juventus! Adesso cerca talenti in giro sui campi per la squadra bianconera, è un osservatore fenomenale".