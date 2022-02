Paulo Dybala e Leonardo Bonucci verso il forfait contro il Villarreal. In Champions League i due pilastri della Juventus non ci saranno. E' quanto riporta Sky Sport, che scrive: "Assente nel derby contro il Toro, il difensore bianconero si è sottoposto a dei controlli in mattinata ma Allegri non lo rischierà per la sfida di Champions di martedì. Contro il Villarreal non ci sarà nemmeno Dybala".



E poi approfondisce: "Oltre a Bonucci, contro il Villarreal non dovrebbe esserci nemmeno Paulo Dybala. L’argentino è uscito al 54’ per un fastidio muscolare alla coscia già infortunata in passato: nulla di grave, visto che il giocatore si è fermato in tempo, ma la Juve anche in questo caso ha deciso di non rischiarlo per la sfida di Champions, tanto che la Joya quest’oggi non parteciperà in via precauzionale all’allenamento con il resto dei compagni".