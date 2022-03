Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto a Mourinho e fatto un annuncio sorprendente, vista la nota passione dell'ex allenatore della Juve per le sigarette:



RISPOSTA A MOU "A Mourinho non devo rispondere nulla. Ho smesso di fumare da diversi giorni, quindi è arrivato tardi. Io non sento nessuna rivalità con lui. Non siamo più importanti delle squadre che alleniamo. Personalmente, quando mi è capitato di parlare con lui mi ha sempre fatto una buona impressione".