Aveva già la stima di Massimiliano Allegri, Federico Bernardeschi: oggi il numero 33 bianconero ha avuto la conferma di essere un giocatore apprezzato anche da Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico della Juventus ha speso parole importanti per il talento di Carrara, ma al contempo ha ammesso di immaginare per lui un progetto ben diverso da quello del suo predecessore. Per Max, Bernardeschi ha ricoperto diverse posizioni (dall'esterno d'attacco alla mezzala), mentre Sarri ha chiarito subito: "Secondo me è l'ora che punti sulla specializzazione e giocare con grande continuità in un solo ruolo".