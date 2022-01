"Dopo aver annunciato che sto costruendo il mio brand, in molti hanno scritto: “Nicolò Pirlo lascia il calcio”. Non lascerò mai il calcio, lo porterò sempre con me. Nel mio brand, domani. Per fare del bene, oggi. Oggi torno sul campo, con la maglia di @newdreams_official. Torno sul campo per fare del bene, perché ogni minuto che giocherò si tradurrà in donazioni per la @marcosic_fondazione. Il calcio è sempre stato il mio modo di vivere, di respirare e di essere felice. Da oggi, ogni volta che toccherò un pallone, sarà per fare del bene.".Queste le parole di Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, sul suo profilo Instagram.