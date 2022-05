Le parole di Joe Montemurro ai canali ufficiali della Juventus, dopo la partita delle Women contro il Milan:



"Ho chiesto alla squadra di essere professionale per chiudere al meglio il campionato e le ragazze hanno fatto una bella partita, sotto ogni punto di vista, mostrando carattere e crescita: il modo perfetto per iniziare la settimana della Coppa Italia. Milan-Juve è stata anche l’ultima di Hyyrynen con noi in campionato, è stato un onore averla come Capitano oggi perché è stata importantissima per la squadra e le auguro il meglio".