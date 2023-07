Le parole di Gabriele, presidente della Figc e vicepresidente Uefa, a margine del Consiglio federale. Le riporta l'Ansa:"Decisione della Uefa sui casi che hanno riguardato la Juve? Decideranno a breve, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le competizioni internazionali. I contenuti della decisione non li conosco, ma il clima è sereno e a breve mi auguro ci sia la soluzione di quest'annosa questione".Come ricordava ieri la Gazzetta dello Sport, le decisioni dovrebbero arrivare entro il 14 luglio. Se così non fosse, non ci sarebbero i tempi tecnici per un eventuale ricorso al Tas.