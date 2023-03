Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Le grandi squadre, quelle che vincono, sono tutte responsabili. Giocare con l'Inter, la Roma, le prime, in Europa, prepararle mentalmente è più facile. La differenza la fai con le medio-piccole, dove non devi giocare ma vincere. Qui va fatto il salto di qualità. Domani test importante. Giovani? Hanno giocato, sono stati aggregati, degli altri abbiamo Pecorino della Next Gen che stava facendo bene ma è infortunato, verrà aggregato Compagnon, c'è stato Barrenechea. I giovani hanno giocato. La Juve deve cercare di rimanere ai vertici nei primi 4 posti. Ecco perché la partita di domani ci consentirebbe di fare un passettino in avanti".