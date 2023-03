In conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Federico Chiesa. Queste le sue parole:"Chiesa è molto tranquillo, non è convocato. Ha questo fastidio, oggi ha lavorato bene ma sotto soglia del dolore. Non sarà della partita, si lavora per averlo martedì a completa disposizione".