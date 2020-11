1









Nicola Amoruso, a Tuttosport, parla di Zidane e Conte. DIFFERENZE - "Antonio era un capitano di grande carisma, dava sempre tutto in allenamento. Per ognuno di noi era un esempio ed è sempre stato un trascinatore. Zizou aveva un carattere diverso, era più taciturno però parlava in campo con tutto il suo talento. Se me l'aspettavo? Conte sì. Zidane non ce lo vedevo molto, forse proprio per il fatto di essere una persona di poche parole. Invece è diventato uno degli allenatori più vincenti in attività. Mi ha sorpreso da questo punto di vista".



IN CHAMPIONS - "Sia Inter che Real hanno grandissima qualità, solo che i blancos secondo me restano i favoriti perché hanno qualcosa in più dal punto di vista dell’esperienza. Non scordiamoci che il Real ha vinto tanto con Zidane".



PUNTI DI FORZA - "Zidane sa parlare di calcio: è stato Pallone d’Oro, ha vinto tutto, conosce benissimo l’ambiente di Madrid. Anche se è arrivato senza esperienza aveva comunque grande credibilità. Ha delle idee di gioco semplici, ma risultano sempre molto efficaci. Conte è arrivato all’Inter e ha cambiato la mentalità di tutta la squadra. Antonio è andato lì per vincere e lo farà, anzi lo sta già facendo perché ha dato un’identità alla squadra che può avere degli alti e bassi, ma sicuramente è un’Inter diversa soprattutto dal punto di vista dell’approccio alle partite e nella sicurezza. Stanno crescendo molto con lui".



TURNO CHAMPIONS - "Conoscendo Antonio, per lui sarebbe una grandissima delusione non passare il turno in Champions, ma io sono convinto che l’Inter possa comunque farcela. Non sta giocando male: solo non finalizza per quello che crea. Sicuramente i giocatori che dovrebbero fare la differenza, come Lautaro, sono in difficoltà. Però la squadra c’è, è viva, ha un’anima e un gioco e continua a seguire l’allenatore, i risultati arriveranno. Le squadre di Conte arrivano sempre alla fine lottando per tutti gli obiettivi, l’Inter darà del filo da torcere a tutti".



VITTORIE - "È troppo presto per dare giudizi. Ci sono delle squadre che in questo momento stanno facendo fatica dal punto di vista dei risultati, ma torneranno a vincere".



ZIDANE ALLA JUVE - "In realtà pensavo di vederlo già questa stagione. Sono convinto che sia un matrimonio che prima o poi si farà".



CONTE AL REAL - "Mi risulta che già in passato siano stati ai dettagli, poi non hanno trovato l’accordo. De resto, allenatori con certe caratteristiche, che possono allenare le big europee non ne vedo tantissimi. Sì, ce ne sono anche altri, ma Conte e Zidane se vuoi vincere sono due certezze".