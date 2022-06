"Paulo Dybala è un nuovo giocatore dell'Inter". Ne sono sicuri in Argentina: secondo i colleghi sudamericani di Tyc Sports è ormai fatto l'accordo tra l'ormai ex attaccante della Juventus e la società nerazzurro. "Manca un ultimo dettaglio", si legge, ma per arrivare all'accordo serve altro lavoro e novità potrebbero arrivare in settimana. E' stato infatti fissato per venerdì un nuovo incontro tra la dirigenza interista e Antun, oltre all'entourage intero del giocatore. L'Inter vuole alzare la prima offerta da 5 milioni, portandola a 6.5 e avvicinandosi così agli 8 richiesti da Dybala.