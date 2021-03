David Beckham sogna in grande per la sua Inter Miami, club di MLS del quale l'ex Spice Boy è il proprietario. In occasione della presentazione della nuova maglia del club, l'inglese ha parlato di un interesse per Cristiano Ronaldo: "Vogliamo prendere grandi giocatori. Miami è un richiamo per tutti i calciatori, e top player come Ronaldo sono proprio il tipo di giocatore che vogliamo. Sappiamo che qui vogliono vedere grandi stelle, e abbiamo già preso Higuain e Matuidi".