1









Il tema caldo in casa Juventus - in chiave calciomercato - è certamente l'avvicinamento con Donnarumma. Le voci si sono rincorse nelle ultime ore, dopo l'arrivo di Mino Raiola a Torino. L'affare appare complicato, sotto diversi punti di vista, ma secondo quanto riporta il giornalista Carlo Genta ci sarebbe un retroscena che avvicinerebbe il portiere alla Juve: "Il Milan non ha pagato l assicurazione a Raiola e Donnarumma è della Juventus. Annuncio un minuto dopo la fine del campionato". "Assicurazione = rinnovo del contratto. Se non paghi ti sequestrano la macchina...codice della strada applicato al calcio".