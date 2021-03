L'8 marzo 2020 nel calcio italiano rimarrà nella storia come quello in cui la Serie A ha disputato l'ultima partita di cartello prima del lockdown, l'evento che ha cambiato le nostre vite. All'Allianz Stadium fu Juventus-Inter, una settimana dopo la teorica data da calendario, già a porte chiuse, come a prepararci a quel calcio senza pubblico che oggi è la quotidianità. Il match finì 2-0 per la Juve, con Aaron Ramsey a sbloccare il risultato e poi Paulo Dybala a incantare con un gol da maestro e mago del pallone. Il giorno dopo ci fu poi Sassuolo-Brescia, poi il nulla per tre mesi abbondanti.