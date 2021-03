Esattamente un anno fa l'Italia si trovava nella settimana in cui stava conoscendo il lockdown, perché il coronavirus si stava diffondendo a grandissima velocità. E proprio l'11 marzo veniva riscontrata la prima positività in assoluto al Covid-19 da parte di un giocatore di Serie A. Un giocatore della Juventus: Daniele Rugani. Dopo di lui risultarono positivi, restando in ambito Juve, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Rugani è poi guarito e circa sei mesi dopo, insieme alla fidanzata Michela Persico, ha vissuto una gioia straordinaria: la nascita del piccolo Tommaso. Attualmente il difensore gioca in prestito al Cagliari.