Un anno fa, oggi, con la maglia della Juventus ha debuttato Matheus Pereira, centrocampista classe '98 che nell'ultima sessione di mercato si è trasferito al Barcellona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni nello scambio che ha portato Alejandro Marques in bianconero. Prima di andarsene però, l'anno scorso, proprio il 27 aprile, il brasiliano ha giocato la prima partita con la maglia della Juve in Serie A entrando negli ultimi 4' della gara contro l'Inter pareggiata 1-1. Un'altra manciata di minuti contro il Torino e il debutto da titolare con la Samp. Pereira si è messo in vetrina con la squadra Under 23, totalizzando 22 presenze, 5 gol e 3 assist in Serie C.