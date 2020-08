di Simoe Avsim

Parola a Simone Avsim. La nuova rubrica del tifoso, qui su ilBiancoNero.com, per parlare di Juve, per commentarne le mosse di mercato, i risultati, le idee. Dal campo alle trattative, tra gusti e nuove possibilità. Ad Avsim e a voi i commenti...



Oggi in casa Juve è il giorno della festa scudetto ma è impossibile non parlare di Andrea Pirlo, del suo arrivo e dell'ombra che fa già su Maurizio Sarri. Ne fa tanta, così tanta che viene da chiedersi chi sia l'allenatore principale. Le scelte di comunicazione della Juventus sono state decise, nette. Quasi come se Sarri avesse aperto il concerto del Maestro, finalmente tornato a casa. E ora il toscano dovrà gestire parecchia pressione...