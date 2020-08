Parola a Simone Avsim. La nuova rubrica del tifoso, qui su ilBiancoNero.com, per parlare di Juve, per commentarne le mosse di mercato, i risultati, le idee. Dal campo alle trattative, tra gusti e nuove possibilità. Ad Avsim e a voi i commenti...





La notizia del giorno. Sami Khedira fuori dalla lista Uefa, non ci sarà nella fase finale della Champions League. Al suo posto c’è Demiral, anche perché per Khedira è finita la stagione. Ma il tedesco, nonostante i tifosi non sembrino contenti all’idea, vuole restare alla Juve. Quale è il bene del club bianconero?