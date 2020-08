4









Parola a Simone Avsim. La nuova rubrica del tifoso, qui su ilBiancoNero.com, per parlare di Juve, per commentarne le mosse di mercato, i risultati, le idee. Dal campo alle trattative, tra gusti e nuove possibilità. Ad Avsim e a voi i commenti...



La notizia del giorno. Lo sfogo di Antonio Conte contro l'Inter, la dirigenza e tutto l'ambiente nerazzurro ha buttato la società nel caos: l'allenatore non le ha mandate a dire, scontrandosi con tutti, Marotta compreso. Non si è sentito protetto e l'ha detto chiaramente, trascinando l'Inter verso il basso. Di nuovo. E ora? Dalle ultime indiscrezioni si parla della sua volontà di tornare alla Juve, già ampiamente manifestata. E... il possibile approdo di Allegri all'Inter. O almeno questa è la volontà dell'Inter in caso di addio all'Inter di Conte.