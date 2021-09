Gianni, assistente di Robertospecializzato nei calci da fermo, ha parlato ai microfoni de Il Terzo Uomo: "Vi dico una frase che mi ha detto Chiellini, mentre preparavamo gli schemi: "Gianni ricordati che quando attacchiamo il campo è in discesa e quando difendiamo è in salita. Quindi, mettimi qualcuno che difende perché se me li metti tutti in attacco non torna più nessuno e prendiamo gol". Ogni volta che lo vedo gli dico che deve scrivere un libro, è un monumento del nostro calcio".