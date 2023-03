Marco Da Graca, attaccante della Juventus Next Gen, si è raccontato nella produzione originale della Juventus, "Against All Odds”, e ha svelato come scoprì la chiamata deli bianconeri: "Ero in videochiamata con mia zia e mi ricordo aveva fatto un cartellone con scritto "Inter o Juve?". Lì avevo capito che mi volevano e ho risposto Juve. Perché? Perché la Juve e la Juve".