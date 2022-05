Le parole di Sofia Cantore a ilBianconero.com:



"La prima volta che sono entrata nello spogliatoio della Juventus Women? Come prima parola ti direi ammirazione. Quando ho capito che carriera avessero fatto. Io arrivavo dalla Serie C e il calcio femminile non era ancora così seguito. Alcune giocatrici non le conoscevo eppure erano Rosucci, Bonansea, Gama, Salvai. Quando poi ho capito che erano le giocatrici del Brescia che io ogni tanto andavo a vedere ho iniziato ad ammirarle. Però c’è sempre stato quel timore, rispetto verso di loro che erano più grandi. È una cosa che loro dicono sempre ancora adesso".