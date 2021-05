Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha analizzato la situazione della Juventus: "La partita vinta all'andata contro il Milan un girone fa a San Siro è stata la migliore della stagione della Juve. Poi in questo finale ci sono state gare come quella di Firenze o il ko contro i rossoneri. Se ci fossero state crescita e continuità, anche l'eventuale ritardo in classifica i tifosi avrebbero provato a viverlo in maniera diversa. Ma c'è stata una decrescita, e così ora c'è poco spazio per la comprensione e più per le bastonate, tipico comportamento italiano".