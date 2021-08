Negli ultimi giorni si sono ulteriormente alimentate le voci di unlontano dalla Juve. Intervenuto sui canali Mediaset, Riccardo Trevisani ha analizzato lo scenario: "Cinque settimane fa Ronaldo parlava di 'decision day'. Poteva avere un senso, perché la stagione doveva ancora cominciare e tutto doveva essere ancora stabilito; con una partita già giocata e a pochi giorni dalla seconda, però, l'addio di Cristiano darebbe vita a un rimescolamento abbastanza clamoroso. La mano sul fuoco che il portoghese possa restare alla Juve da qui al 31 agosto non ce la metto, ma spostare un giocatore di questo livello in pochi giorni non è semplice".